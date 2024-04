Bývalou manželku Pešána okradli: Domů šla bosá!

Nepříjemnou zkušenost má za sebou někdejší česká reprezentantka v alpském lyžování Lucie Hrstková (42). Bývalá žena hokejového trenéra Filipa Pešána (46) se na sociálních sítích podělila o »setkání« s nenechavým lapkou, který si políčil na její obuv!

„No.. ukradli mi boty,“ napsala naštvaná Hrstková na svůj Instagram, která žije velmi aktivním životem. „A to jsem si myslela, že v lezecké komunitě jsou jen samí pohodoví lidi, co si věří,“ dodala trojnásobná účastnice olympijských her, která byla z činu neznámého pachatele zklamaná.

Šampionka ze zimní univerziády z roku 2005 prozradila, kde přesně o boty přišla. A podle všeho není jediná, komu namísto obutí zůstaly jen oči pro pláč „Bacha, v Makak aréně se tohle prý děje často. Omlouvám se za špatnou reklamu, vy za to nemůžete, ale o těchto věcech se musí mluvit,“ pokračovala Hrstková. „Ale je šance, že si je jen někdo spletl a vrátí je, tak co myslíte?“ ptala se svých fanoušků.

Rodačka z Valašského Meziříčí, která se kromě lezení a lyžování věnuje také józe, poté odhalila fotografii odcizených bot. „Když potkáte někoho v nových botách na Jablonecku a okolí, tak je z nich vyzujte,“ zavtipkovala nakonec Lucie, která se nedávno pochlubila tím, že se pustila do rekonstrukce staršího stavení.