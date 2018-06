Zastřelíme tě! Švýcarovi, který bránil Neymara, hrozí smrtí

Skvěle odvedl svou práci a teď sklízí obdiv, ale dočkal se i nechutných výhružek. Záložník Valon Behrami přes 70 minut precizně hlídal Neymara v prvním utkání Švýcarska na letošním mistrovství světa proti Brazílii. Ať se snažil slavný útočník sebevíc, všude měl svůj stín Behramiho. Tvrdá hra vůbec neseděla ikoně Kanárků a neustále se s bolestivou grimasou válela na zemi.

„Dělal jsem jen svou práci a nakonec je z toho dobrý výsledek. Nesnažil jsem se ho zranit a viděl to tak i rozhodčí,“ řekl po utkání Behrami, jenž si souboje s fotbalovou hvězdou užíval.

„Už jsem se musel smát, když se Neymar válel na zemi. Stačilo se ho jen dotknout a on dělal, jako by šlo o něco vážného. Prostě provokoval. Je to jeden z největších hráčů, proti nimž jsem hrál, ale tohle jeho význam sráží,“pousmál se švýcarský záložník, který se teď bude muset dát dohromady pro následující páteční zápas proti Srbsku.

„V 70. Minutě jsem musel opustit hřiště na nosítkách, protože jsem měl svalové problémy. Bolela mě třísla. Uvidíme, jak vážné to bude. Budu potřebovat tak dva dny, abych se dal dohromady,“ prozradil hrdina Behrami.

Ne všichni ho však velebí. Někteří brazilští fanoušci třiatřicetiletého hráče přes sociální sítě proklínají a častují ho sprostými nadávkami. Pár jedinců mu dokonce vyhrožuje i smrtí. „Pokud přijedeš do Brazílie, zastřelíme tě.“ zní drsná zpráva na Facebooku fotbalisty.

Své si užila i partnerka Behramiho alpská lyžařka Lara Gutová, která byla přímo na stadiónu v Rostově na Donu. Horkokrevní fanoušci neudrželi emoce a pustili se i do nevinné sportovkyně.