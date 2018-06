MS fotbal 2018

Posledním koučem, který se vydal za prací do Ruska, byl Pavel Vrba. V Anži Machačkala vydržel jen půl roku, pak byl vyhozen. „Měli mu dát víc času. Jsem přesvědčený, že by Vrba ukázal víc. Schopný toho byl,“ tvrdí Zagorski.

Jaký silný dojem zanechalo angažmá Pavla Vrby v Machačkale?

„V Rusku je fotbal o lidech v jeho vedení. Stejní lidé, kteří Vrbu do Anži zlanařili, mu pak po půl roce řekli: ‚Ahoj, končíš.‘ Ono je to těžké. Když má gubernátor oblasti fotbal rád, tak do něj cpe peníze. Pokud ne, je to problém. A taková situace bohužel nastala v době Vrbova příchodu do Machačkaly. Byl pozván do druhé ‚suché‘ etapy klubu. Obrovské peníze, které se tam sypaly, došly. Proto šéfové Anži angažovali víceméně známého českého trenéra, aby pomohl. Byla velká očekávání, ale Vrbovi to nevyšlo. Přitom předpoklady měl. Hned na prvním setkání s novináři se snažil mluvit rusky, v kabině před hráči taky. Byl za to oceňován, věřilo se, že uspěje. To, že se mu to nepovedlo, nebyla úplně jeho vina. Na druhou stranu je pravda, že nepředvedl něco neobyčejného.“

Od té doby žádný z ruských celků neangažoval českého trenéra. Zavřely se po Vrbově vyhazovu dveře?

„Určitě ne. Klidně může někdo nový přijít. Dovedu si velmi živě představit, že se v brzké době vrátí i Pavel Vrba. I přes pouhou půlroční zkušenost tady nezanechal špatný dojem. V Rusku se o něm