Rok v cizině a hned titul! Teď Stoupalová vyhlíží basketbalové ME: Postup ze skupiny je jasný cíl

Před minulou sezonou opouštěla brněnské Žabiny jako kapitánka. Natálie Stoupalová (26) šla na zkušenou do polské Gdyně. Ve vyrovnané soutěži pomohla svému novému zaměstnavateli k titulu po čtyřech letech. Teď by měla patřit mezi výrazné české hráčky na blížícím se EuroBasketu. Národní tým odehraje základní skupinu proti Portugalsku, Černé Hoře a Belgii doma v Brně. „Kdyby se nám povedlo zopakovat šampionát před dvěma lety, kdy jsme skončily sedmé, byl by to obrovský úspěch, ale možná můžeme myslet i výš,“ přemítá Stoupalová při zastávce reprezentačního soustředění v Praze.

První sezona v zahraničí a hned zisk titulu. Jaký to byl ročník z osobního hlediska?

„Určitě náročný. Ze začátku to byla nová pozice, začínala jsem od nuly, takže bylo těžké se vypracovat a trochu to skřípalo. První takový krok je asi pro každou hráčku těžký, co se týče adaptace. Postupem času jsem se zařadila do týmu a našla roli, ve které jsem byla prospěšná.“

Kádr v Gdyni je logicky napěchovaný Polkami, je v něm také Slovenka. Mentalita hráček je dost podobná té české, pomohlo vám to?

„Myslím, že ano, protože pocházím kousek od polských hranic, takže s polštinou jsem sžitá. Bylo to příjemné, protože třeba i s holkami, které tolik neuměly anglicky, jsem se dokázala částečně pobavit polsky. Spíš to byl takový mix s angličtinou. Myslím, že i to nás stmelilo.“

Vaším velkým snem je zahrát si Euroligu, jste tomu blíže díky polskému titulu?

„Gdyně bude příští sezonu Euroligu hrát, ale ještě nechci prozrazovat, jestli v klubu budu zůstávat, nebo ne. Ale je fakt, že titul je pro mě obrovský krok kupředu.“

Takže čekáte na lepší nabídku po ME?

(smích) „I tak by se to dalo říct. Ale ne, nechci na sebe vyvíjet zbytečný tlak.“

Pocházíte z Javorníku. Už jste si po úspěšné klubové sezoně našla čas navštívit rodný kraj?

„Zrovna včera jsem se odtamtud vrátila. Jezdím si tam odpočinout do hor, nadýchat se čerstvého vzduchu na procházky. Nevedly tam sice moje první kroky, protože už jsem měla naplánovanou dovolenou v zahraničí, ale moc ráda se tam vracím. Vždy, když mám chvíli volno, vydám se tam.“

Jaké jsou rozdíly mezi polskou a českou ligou?

„Polská liga je daleko vyrovnanější. Mají tam i jiný systém. Na hřišti musejí být dvě starší Polky a dvě mladší Polky do 23 let. To je pro cizinky nevýhoda, protože minuty se musejí trochu jinak rozdělovat.“

Kdybyste měla dát čtenářům tip při výletu do Gdyně, kam byste je nalákala?

„Ono je to takové trojměstí Sopoty, Gdaňsk, Gdyně. Berou to vlastně jako jedno velké město, i když oficiálně jsou tři. V Gdyni je válečná loď Blyskawica, která funguje jako muzeum. Je to loď ze druhé světové války, takže pro nadšence můžu doporučit. Gdaňsk je nádherné historické město a v Sopotách jsou jednoznačně nejkrásnější pláže v Polsku, vyplatí se tam zajet.“

Souboje s belgickou hvězdou? Respekt tam bude, ale...

V Brně jste strávila řadu let na začátku kariéry, do Javorníku to není daleko. Jaká bude vaše osobní podpora v hledišti při ME?

„Věřím, že velká. Říkávám, že Brno je můj druhý domov. A vlastně bych se ani, nadneseně řečeno, nedivila, kdyby Javorník vypravil autobus. Jenže lístky jsou už asi vyprodané, pokud vím. Ale věřím, že značnou část publika zaberou právě i diváci z Javorníku.“

V Javorníku vám lidi obecně fandí. Je to teď po titulu a před ME ještě výraznější?

„Je to tak. Skrze mého tátu, který všechno oznamuje na sociálních sítích, vědí lidi tam všechno pomalu dřív než moji kamarádi. Dostávala jsem spoustu gratulací k polskému titulu i od lidí, u kterých jsem ani nevěděla, že mají moje telefonní číslo. Ale je to moc příjemné, když vám lidi takhle přejí.“

Skupina na ME jistě mohla být náročnější. Jaké jsou ambice?

„Jednoznačně je to postup ze skupiny dál. Kdyby se nám povedlo zopakovat šampionát před dvěma lety, kdy jsme skončily sedmé, tak by to byl obrovský úspěch. Ale možná můžeme myslet i výš.“

Z vás se stala opora už na ME 2023. Je to teď trochu větší bič, co se týče očekávání?

„Myslím, že jste to pojmenoval úplně přesně. Snažím se nepřipouštět si očekávání, ale pochopitelně to v hlavě mám. Jediné, co si přeju, je týmový úspěch a aby se nám šampionát celkově podařil. Individuální úspěchy jsou sice fajn, ale přece jen hrajeme kolektivní sport, takže dobrý výsledek týmu má pro mě větší váhu.“

Belgie je favoritem skupiny, měla by přijet i superstar Emma Meessemanová. Těšíte se na vaše souboje pod košem?

„Strašně moc! Emma je naprosto úžasná hráčka. Hrát proti ní je něco extra, protože vás to posouvá dál. Bude to pro mě čest. V tu chvíli už to bude ale jen soupeřka, kterou chci porazit. Respekt tam bude vždy, ale jen takový malý, zdravý.“

Hráčky USK ostatně v Eurolize v duelu s Fenerbahce ukázaly, jak na ni.

„Přesně tak, na ten zápas se spousta z nás dívala. Na duel s Belgií se dobře připravíme. Budeme jim chtít vrátit prohru z minulé Evropy. Nechci říct, že jsme tam schytaly debakl, ale bylo to prostě o hodně bodů. Teď jsme jinde, jsme zkušenější a máme šanci s nimi hrát vyrovnanější zápas.“

Pokud vím, nerada hrajete s čerstvě umytými vlasy. To přetrvává? A proč tomu tak je?

„To byl tenkrát jeden nešťastně vtipný titulek, ale je to tak. Když si umyju vlasy, tak jsou hebčí, hůře potom drží v culíku a všude vlajou. Mastnější vlasy se dají lépe zkrotit.“ (smích)

Potrpíte si i na módu. Jste v rámci reprezentace taková módní guru?

„Nemyslím si. Každá z nás má svůj vlastní styl. Někdo ho podtrhává víc a potrpí si na něm, někdo míň. Určitě mám módu ráda, jsem pyšná na to, že jsem žena a moc ráda se hezky obleču mimo sportovní prostředí.“