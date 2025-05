Footcast Preview: Nečitelná Slavia, Sparta jde se Sigmou all in. Bude v Plzni překvapení?

Slavia se rozloučí s titulovou sezonou v domácím utkání s Baníkem. „Tipovat a predikovat sestavu domácích je nesmírně náročné. Nevím, jestli hráči, co byli na dovolené, budou v základu a v jaké sestavě naskočí. Určitě nechtějí doma prohrát a oslavovat po neúspěšném zápase. Baník hraje o 2. místo a Ligu mistrů. Motivaci má obrovskou. Těžký zápas na tipování. Pro mě je nejlepší varianta sázka na to, že oba týmy dají gól,“ řekl k souboji David Sobišek.

„Sparta hraje o všechno a potřebuje vyhrát. Důležitá zpráva bude pro Luboše Loučku, jestli bude k dispozici marod Lukáš Haraslín. S ním akcie Sparty v ofenzivě stoupnou. Jisté je, že budou sparťané pod obrovským tlakem a každý jediný hráč bude hrát třeba i o své triko. Sigma skončí šestá, nepotřebuje si už nic dokazovat, ale svou kůži na Letné nenechá lacino. Bude to nesmírně zajímavý zápas,“ avizuje před duelem Sparty s Olomoucí Jakub Podaný.

I ve třetím utkání skupiny o titul půjde o hodně a podle Adama Hály by klidně mohlo dojít i k překvapení. „Jablonec vyhrál čtyři zápasy v nadstavbě, a pokud by zvítězil i teď v Plzni, stal by se prvním týmem, který v nadstavbě neztratí ani bod. Formu má, širokou lavičku také a v souboji na dálku o čtvrtou příčku potřebuje vyhrát. Jak by se to stalo, nemusí se ohlížet na výsledek z Letné. Jenže i Viktorka hraje o dost, konkrétně o Ligu mistrů. Pokud padne brzký gól, diváci uvidí brankovou přestřelku.“

