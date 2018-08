Synáček má do pohádkového kolotoče našlápnuto stejně jako táta či strýc. Jak Michael, tak i Ralf ukázali, že mají pro formuli 1 dokonalé vlohy. Ty se teď snaží Mick také prodat. Má to ale menší háček!

„Táta byl vždycky můj idol a dělám všechno jako on, abych uspěl. Mým jasným cílem je F1 a on je mojí velkou motivací. Ale chci všem dokázat, že jsem opravdový pilot a ne někdo, kdo má příjmení jako on,“ nechal se slyšet. Povede se mu to?