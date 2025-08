Nová éra bez Šulce, Kalvacha, Ewertona... Teď se ukáže velikost Plzně a Baníku

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Ten názor fotbalovým prostředím během jara prostupoval podobně pomaličku jako vůně svařáku na vánočních trzích. Dlouho si nechcete připustit, že se svátky blíží, ale v polovině prosince už nelze odolat. Takhle to bylo mezi fanoušky Ostravy, když se Baník zuby nehty držel Plzně a do posledního nadstavbového kola dotíral na její druhé místo zaručující předkolo Ligy mistrů.

Pouhý tříbodový rozdíl ve finální tabulce – a taky dvě venkovní výhry FCB na západě Čech – lidem v Moravskoslezském kraji do hlav nahlodal myšlenku, zda se Ostrava už opravdu Viktorii nepřiblížila a zda nenastává doba pomyslného střídání.

Bylo to unáhlené. Ano, ani majitel Baníku Václav Brabec se netají tím, že chce hrát každý rok o poháry a jednoho dne dokonce o titul, na druhou stranu nemá problém přiznat, že Adolfem Šádkem pečlivě budovaná západočeská značka je o několik let a miliard korun vydělaných v Evropě dál. „Chybí nám do nich stadion a peníze,“ uznal sám v klubovém podcastu Fajront.

Že se ještě musejí na Bazalech dívat na Západočechy z dálky, naznačila i nedávná předkola proti Servette a Legii a taky chování na trhu. U toho se zastavme. S odchodem Pavla Šulce totiž v Doosan Areně nastává nová éra, podobná té ve Slezsku po Ewertonovi.