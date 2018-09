Rozchod Sagana s Katarínou je stále žhavý: Po Vueltě poslal drsný vzkaz!

Při tvrdém pádu v nejnáročnějším závodě roku ve Francii si pohmoždil záda, kyčel a pravé stehno. Ani měsíc po nehodě se nedal na 100 procent dohromady, přesto sedl na kolo a pustil se ve Španělsku do poslední grandtour sezony Vuelty.

Přes bolest dokázal, že je jedním z nejlepších jezdců v pelotonu. Mezi sprintery nestačil pouze na domácího Alejandra Valverdeho. A novinářům dal po závodě jasně najevo, jak to bylo náročné. „Chtěl jsem to dokončit hlavně kvůli sobě, protože je konec sezony a blíží se mistrovství světa,“ zdůraznil v rozhovoru pro španělský plátek El País.

Pak ale pověděl něco, co překvapilo všechny. A nejvíc asi jeho manželku Katarínu, s níž se rozešel během Tour. „Řekl jsem si, že Vueltu raději dokončím a na MS potrénuju tady, než abych se sbalil a odjel domů do Monaka. Co bych tam dělal? Nic!“

To je trochu ujeté! Vždyť ve městě na jihu Francie momentálně žije jeho žena se synem Marlonem. Peter je tam nechal bydlet ve čtyřpokojovém bytě za zhruba 200 milionů korun. Asi už si vážně nemají co říct…