Alscher o hraní na farmě šampionů: Líbí se mi, že Florida nedává mladým zápasy zadarmo

Kariérou kráčí pozvolnými kroky. Marek Alscher kladenskou mládež před lety vyměnil za Finsko, odtud se přesunul do zámořské juniorky. Před uplynulým ročníkem přišlo stěhování mezi profesionály a první sbírání zkušeností v AHL. „Jsem s tím spokojený. I když ze začátku je na každém stupni nějaký problém, kdy si říkám, jestli to dokážu,“ komentuje svůj herní vývoj odchovanec Slaného a Kladna.

S jakými problémy jste se musel potýkat?

„Byla to třeba kanadská juniorka. Byl můj draftový rok a ze začátku jsem nehrál. Sám jsem si říkal, že moc hráčů, kteří nehrají, draftovaných není. Nakonec jsem to překonal a dokázal se probojovat do první obrany. Stejné to bylo teď v AHL. Na kempu jsem si říkal, jestli vůbec udělám tým. O to lepší je potom pocit, když se to povede. Vím, že ze sebe vymáčknu víc, když je o co hrát.“

Za první sezonou v AHL se tedy ohlížíte v dobrém?

„Určitě. Pro mě byl cíl hlavně hrát AHL. Na kempu se bojuje o hlavní tým, ale je potřeba být trochu realista, takže jsem si chtěl hlavně vybojovat pozici v AHL. Nakonec i to bylo velmi těžké. Když jsme šli na první kemp v Charlotte, bylo tam deset beků, z toho už osm podepsaných s dlouhou kariérou v AHL nebo NHL. Už jsem si říkal, že budu rád, když odehraju polovinu zápasů a nepošlou mě ještě níž. Nakonec jsem odehrál přes polovinu zápasů, play off celé až na jeden zápas. Když se na to kouknu zpětně, je to určitě pozitivní.“

Konkrétně jste stihl 53 ze 72 zápasů základní části. Přestávky byly tedy způsobené hráčskou rotací?

„Asi tři zápasy jsem měl zdravotní trable, což mě trochu mrzelo. Začalo to tak, že jsem rotoval s Mikulášem Hovorkou, protože jsme byli jediní dva, kteří byli první rok v AHL. Potom přišla zranění ostatních hráčů, začalo se mi dařit, ale bohužel tam bylo krátké zranění. Vzalo mi jen dva tři zápasy, ale i tak mě trochu dostalo z rytmu a trvalo mi, než jsem se zase vrátil. Věřím, že bez zranění bych hrál ještě víc, ale bohužel. Zase to byla nová zkušenost. Za posledních pár let jsem nevynechal jediný zápas kvůli zranění, to pro mě bylo nové.“

Předchozí dvě sezony jste strávil v juniorské WHL. Byl skok do profesionálního hokeje hodně těžký?

„Byl to obrovský skok. Jak na ledě, tak mimo led.