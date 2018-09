Šílená rozvodová zpověď exreprezentanta Zelenky o manželce: Dal jsem jí facku!

Lukáši, vy jste zbil manželku?

„Jak jste na to přišel?“

Hovoří o tom svědci incidentu a dvě policejní zprávy.

„To si ze mě děláte srandu, ne?“

Není to pravda?

„No, ono takhle úplně nebylo.“

A jak to tedy bylo?

„Já se o tom nechci úplně bavit, nechápu, jak jste k tomu přišel.“

Tu informaci máme.

„Já si zjistím, odkud jste ji dostal. Něco pravdy v tom je, ale není to tak, jak jste tu otázku položil.“

Co z toho není pravda?

„No já jsem manželku určitě nezbil.“

Měl jste ji praštit před lidmi na hřišti, protože vás polila.

„No tak mě někdo napráskal. To je jedno. Dal jsem jí facku.“

Tohle se stalo na konci srpna, a teď v neděli se to mělo odehrát podruhé.

„Máte pravdu. To je pravda, ale není to tak, že bych jí zbil. Ona na mě teď volá policii, protože se bude rozvádět. Tak mám takové starosti.“

Můžu se zeptat, proč se rozvádíte?

„Protože si dlouhou dobu nerozumíme a ona chce... No prostě klasika jako bývá. Jak už nehraju profifotbal, tak chce z toho vymlátit co nejvíc peněz.“

To proto jste jí údajně zablokoval peníze i mobil?

„Není to pravda. To vám někdo volal. Někdo mě udal. Nevím. Mám s manželkou ty starosti.“

Lukáši, lidé z vesnice z vás prý mají strach. Prý jste těm, kdo se jí zastali, vyhrožoval styky s mafií.

„No tak lidí tady v té vesnici je mraky, mohl mě udat kdokoliv. Já jenom doufám, že to neudělala manželka. To by byl vrchol všeho. No tak je to pro mě složité období. Manželce jsem dal facku, to byla blbost, kterou jsem dělat neměl, ale pak na mě zavolala ještě znova policii. Prostě hysterčí před dětmi. Taky se nechová, jak by se měla chovat.“

Když jsme u toho, lidé z vesnice mluví o tom, že často řídíte pod vlivem alkoholu.

„Ne to vůbec. To nemyslíte vážně. Tak kdybych něco takového měl, tak už nemám řidičák. Já s tím nemám problém, jediné, co jsem udělal je, že jsem dal manželce facku. To ostatní jsou prostě bláboly. Je pravda, že pivo si v hospodě dám, nemám proč se za něco schovávat. Doteď jsem žil slušně a to pivo jsem si dal. Také jsem to značně omezil, ale...“

Ale?

„Ale lidi, no tak prostě klasika, teďka tím prostě žijí, ta naše vesnice. A ona k tomu docela hodně přispěla i manželka.“

Čím?

„Chodí tam na hřiště a všude mě špiní, protože se budeme rozvádět. Máme nějaké nesrovnalosti. Jde jí o peníze, odejde jako milionářka. Já jsem byl vždycky slušnej. Samozřejmě, že problémy, jako že se napiju, mám i doma, nebavím se kvůli tomu s mámou. Manželka taky chodí domů v noci pozdě, takže to není tak, že bych dělal problémy jenom já.“

Takže oba?

„Ona podala žádost o rozvod, chce hromadu peněz. Doma už neuklízí, nestará se, tak jsem naštvaný, tak se mi nedivte. Když člověk žije celý život slušně, stará se o rodinu a manželka se takhle chová, no tak mě to štve.“

Tak jste ji uhodil.

„Prostě jsem to už nevydržel s nervama. Ale není to tak, že bych manželku úplně bil.“

Co na to děti? Máte tři syny.

„Tak děti jsou z toho trošku špatné, protože dva kluci byli u toho, když jsem jí tu facku dal. To je trošku zasáhlo, ale já s nimi mám fajnový vztah. Hrají mi fotbal, vozím je na fotbal. Snažím se s nimi vycházet, a aby něco dělali, protože dneska se děti flákají u počítačů. Samozřejmě je to nepříjemné. Tu potyčku jsem nezvládl. Ona to není sranda. Když manželka nadává a všechno možné a ještě na mě vylije kolu, tak se člověk prostě neudrží. Neovládnul jsem se.“

Lukáši, byl jste v tu chvíli opilý?

„No, něco jsem měl. Nějaké pivko, ale nebylo to tak, že bych byl úplně opilý. Prostě jsem seděl, nějak jsme se pohádali, myslím si, že to pivo v tom úplně nehrálo roli. Spíš ten vztek, když vám někdo říká, jaká jste nula. Přitom, žena žije celý život z mého, z toho, co jsem já odehrál. Celý život jsem makal a choval jsem se slušně a ona tam před dětmi mluví, jaký jsem sráč. To se prostě nedělá. Tak jsem jí dal facku. No, mám teď prostě starosti.“