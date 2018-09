Po roce čekání je tady další série populární reality show ze světa smíšených bojových umění. Na fanoušky čeká příval emocí, nepředstavitelná dřina, stres, dramatické zápletky a hlavně velkolepé finále. Bojovat se bude o slávu, čest a také kontrakt na 10 tisíc euro.

I tentokrát uvidíme čtyři bojovníky z České republiky a čtyři ze Slovenska. Pod vedením zkušených trenérů půjdou za jediným cílem - stát se šampiónem reality show OKTAGON Výzva a zařadit se mezi elitu domácí scény. Budou spolu trénovat v jednom gymu, budou bydlet ve společné vile, oslavovat vítězství, ale zároveň spolu budou sdílet i zklamání.

Z prvního vítěze reality show O2 TV Sport OKTAGON Gábora Borárose se stala doslova přes noc velká hvězda. Každý jeho zápas, ale i příspěvek na sociálních sítích, patří mezi nejsledovanější události československé scény. Druhý šampion Samuel „Pirát“ Krištofič se zařadil mezi nejlépe placené domácí zápasníky.

„Třetí série už není pouhým projektem, ale velkou sportovní a televizní událostí. Je to nejrychlejší cesta ke slávě na domácí scéně i k příležitostem na té mezinárodní,“ říká Pavol Neruda z organizace MMA OKTAGON. „Účastníci přesně vědí, na co se musejí připravit, co mohou získat a porvou se o šanci stát se součástí OKTAGON Výzvy,“ láká na novou sérii promotér a známý moderátor Ondřej Novotný.

Trenérské týmy budou z poloviny podobné jako v minulém ročníku. Ten Slovenský povede ostřílené duo Ilja Škondrič a Attila Végh. V tom českém si trenérskou premiéru odbude novopečený šampión těžké váhy OKTAGONu Michal Martínek a populární bojovník Miloš „Meloun“ Petrášek.

Příběhy osmičky nových odvážlivců odhodlaných ukázat to nejlepší, co v nich je, a jejich cestu do O2 areny, můžete sledovat každé pondělí od 21.45 hodin na O2 TV Sport. Jméno nového šampiona OKTAGON Výzvy se pak dozvíme 17. listopadu na očekávaném turnaji OKTAGON 10, kdy celá reality show vyvrcholí velkým finále!

Český tým:

Michal Konrád (4-3), 25 let, GYM: Gorrila MMA

Aziz Dauliatov (3-1), 23 let, GYM: Gorrila MMA

Tomáš Le Sy (3-0), 25 let, GYM: Jetsaam gym

Jakub Dohnal (2-0), GYM: Fight Club Brno

Slovenský tým:

Ronald Paradeiser (7-5), 21 let, GYM: OFA

Karol Ryšavý (5-1 am.), 25 let, GYM: Spartakus Fight Gym

Omar Ahmad (9-1 box, 1-1 MMA), 25 let, GYM: OFA

Ján Velič (2-2), 22let, GYM: OFA