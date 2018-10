Trenéru Růžičkovi se hroutí svět! Rozchod se ženou Marií a nulová krize Chomutova

Trenér Vladimír Růžička posílá při zápase Chomutova do hledišti polibek pro svoji přítelkyni Marii • Jaroslav Legner (Sport)

To je lásky! • Facebook

Marie si s Vladimírem užívá, kde jen to jde. • Facebook

A teď to přijde, řeknou si ano! Růžička si vzal milovanou Marii. • Foto pro Blesk - Denis Fueco

Růžička s manželkou Marií vyrazili do Prahy na sushi a do kina. • Facebook

Marie přichází do pronajatého bytu. • Blesk - Pavel Machan, David Kundrát, Martin Hykl, Marek Pátek

Doma se mu zhroutilo manželství a po šesti porážkách mu určitě není do smíchu ani po hokejové stránce. Přesto trenér Chomutova Vladimír Růžička (55) zažertoval, co by dělal, kdyby jej vedení klubu vyhodilo...