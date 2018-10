Dohodila mu ji kamarádka, teď atlet Maslák šokoval prstýnkem: Životní doživotí!

Pavel Maslák se na ME trápí, chtěl by si odpočinout. • Jaroslav Legner / Sport

Pavel Maslák by prý potřeboval pauzu. • Jaroslav Legner / Sport

Pavel Maslák by prý potřeboval pauzu. • Michal Beránek / Sport

Pavel Maslák by prý potřeboval pauzu. • Michal Beránek / Sport

Co vy na to, jakou má Maslák kočičku? • Instagram

Praští do toho! Český atlet Pavel Maslák po roce a půl poklekl a požádal svou milovanou blondýnku Nellu o ruku! • Instagram

Praští do toho! Český atlet Pavel Maslák (27) po roce a půl poklekl a požádal svou milovanou blondýnku Nellu o ruku. Co myslíte, jak to dopadlo? Řekla mu ANO!