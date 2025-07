Chvíle hrůzy na MS klubů. Hráči v šoku, gólman děsivě zranil hvězdu Bayernu

K incidentu došlo v prvním poločase utkání hraného v Atlantě, kdy Donnarumma vybíhal na míč do vápna. V souboji o balon trefil plnou silou levý kotník Jamala Musialy, který zůstal ležet na trávníku ve zjevných bolestech. Z opakovaných záběrů bylo patrné, že došlo k nepřirozenému vybočení nohy.

Rozhodčí okamžitě přerušil hru a k německému záložníkovi se seběhl lékařský tým. Po několika minutách ošetřování byl Musiala odnesen ze hřiště na nosítkách, zatímco publikum i hráči sledovali situaci v naprostém šoku. Místo něj nastoupil Serge Gnabry.

„Když se dostaneš do téhle situace jako hráč, tak nemáš šanci. Máš tady gólmana, který má 90 kilo. Ty jdeš s jedním cílem: hrát balon. On nehraje balon, on hraje tebe. Úplně mi běhá mráz po zádech, když jsme to viděl. Tohle se nesmí stát!“ hodnotil situaci ve studiu televize Oneplay Sport trenér František Straka.

Donnarumma byl viditelně otřesený. Ačkoli šlo o neúmyslný střet, na italském brankáři bylo vidět, že jej následky situace psychicky zasáhly. V pokleku se následně neubránil slzám.

Pvní zprávy hovoří o velmi vážném zranění, které může Musialu vyřadit na dlouhé měsíce.