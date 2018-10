Rodí se to, co nikdo nečekal, Itálie posílá Schicka na hostování: Vyhnání z Říma?

Vyhnání exsparťanského útočníka z AS Řím někam na hostování? „Podobnými spekulacemi se vůbec nezabýváme,“ řekl Blesku manažer Pavel Paska. Ovšem média zpod Apenin ano.

Schick v sezoně odehrál pouhých 257 minut (bez gólu) a ne a ne se prokopat do základu k bombarďákovi »Giallorossi« Edinu Džekovi.

Takže pryč z chrámu Stadio Olimpico pro 73 000 fandů? Kam? Na Patrika má permanentně spadeno Monako. Ale blíž Schickova angažmá je prý Sassuolo, provinční klub Serie A. „Sassuolo projevilo o Schicka zájem,“ hlásí portál calciomercatonews.com.

Stánek pro 23 000 návštěvníků někde u Modeny? Místo metropole módy na Tibeře s 2,5 miliony obyvatel nějaká Tramtárie o 40 000 duší?

Není to jako houska na krámě! Sassuolo by sice »Schickyho« tuze chtělo, ovšem AS Řím, který za Patrika Schicka vysolil Sampdorii Janov svoji historicky největší částku miliardu korun, požaduje podíl na jeho gáži. A ne jen tak ledajaký.

„Římané chtějí, aby uhradili osmdesát procent Schickova ročního platu, který dělá 2,5 milionu eur,“ informuje server. Čili z 65 milionů korun 51 »mega«!