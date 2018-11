Kanga bude nejtrestanějším hráčem v historii? Zbláznil se, tvrdí herec Nečas

V derby se Slavii Guélor Kanga obdržel už osmou žlutou kartu od začátku sezony. Překonal tak klubový rekord Sparty. Martin Frýdek starší měl po 14 kolech o kartu méně, než právě jeho následovník z Gabonu. Navíc bude následující dva zápasy chybět.

„Kanga útočí na rekord, protože za celou sezonu bylo v historii nejvíce dvanáct karet. Tenhle rok zřejmě rekord trhne,“ řekl v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport herec David Suchařípa a hledal na tom jako sparťan i pozitiva. „Jsem rád, protože Sparta alespoň musí ukázat, že má hráče, kteří dokážou Kangu nahradit.“

Klub z Letné je na tom v rámci fair play celkově hodně špatně. Vždyť má vůbec nejvíce žlutých karet ze všech týmů Fortuna ligy a to celkem 42. Karviná, Slavia a Liberec mají shodně o 9 méně!

„Kanga? To jsou fauly, které hraničí s červenýma. Kolikrát sebou trhnu u televize, když to vidím. Zbláznil se? To mu nikdo nedokáže říct, aby do ostatních tolik nezajížděl?“ zlobil se herec Pavel Nečas.

