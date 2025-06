Trenér nároďáku Hašek pod novými šéfy. Zavřeli mu pusu?

„Co to máte na tom svazu za vztahy?“ Otázka nekorunovaného krále korupční aféry z roku 2004 Ivana Horníka je na místě právě teď. A jeho hláška: „To by jeden žasnul,“ jakbysmet.

Ve čtvrtek hovořil nový šéf FAČR Trunda zaníceně o maximální otevřenosti. Jenže hned v sobotu Horníkův jmenovec, kouč národního áčka Hašek (61) prozradil, že má befelem ústa zamčená na petlici. Ve středověku bylo perpetum silencium – věčné mlčeni, běžný trest od vrchnosti a inkvizice. Dnes je to skandál prvního řádu.

„Pánové, omlouvám se, nemám svolení mluvit o reprezentaci,“ šokoval Hašek vyjádřením pro sport.cz, když zmordovaný hicem dohrál mač starých gard při exhibici v Dolních Chabrech. Pokud je to pravda, každý trenér od Hrobařových Kostomlat přes Real Madrid až k mančaftu mistrů světa Argentiny by s tím v pudu záchovy sebeúcty bleskově praštil. Byť jde o nejprestižnější trenérskou funkci v republice s roční gáží odhadovanou na 6,3 milionu korun.

Jenže potem zkropený Hašek, který se dva dny zpovídal zánovnímu generálnímu manažerovi reprezentací Pavlu Nedvědovi z nářezu v kvalifikaci MS v Chorvatsku (1:5), takřka jedním zadýchaným dechem prohodil: „Budu mu držet palce, aby to přežil ve zdraví, abychom se mohli potkat v pondělí na svazu.“ Nedvěd totiž po něm kopal v Chabrech taky za výběr Šmicrových exparťáků z Liverpoolu. Byla v tom Haškova ironie? No, ať tak či tak, dnes si budou mít ve strahovském sídle FAČR o čem povídat. Asi to nebude debata o tom, jak studené či teplé bylo pivo po srandamači…