Proměna Štěpánkovy lásky Nicole pár měsíců po porodu: To je postavička!

Nějaké to kilo nahoře se při těhotenství odpouští, ale ženám to samozřejmě (hlavně vizuálně) vadí. Výjimkou nebyla ani Nicole, které se ale čtyři měsíce po porodu podařilo vše nadbytečné odstranit. Odhalilo to foto z bazénu v černých bikinách, na kterém vynikly její prvotřídní křivky!

Šestého července psal v slzách šťastný otec a podruhé manžel Radek Štěpánek na sociální síť čerstvou novinku: „V 16:31 se nám život obrátil vzhůru nohama, když jsme poprvé uviděli naši dceru. Zdravá, šťastná a s hlavičkou plnou vlasů je vším, co jsme si kdy mohli přát. Vítej na světě, Stellinko!“

Dnes už na procházkách s kočárkem ukazují malé lásce krásy Prahy a připravují se na její první krůčky. Bude o ni pohádkově postaráno, vždyť táta s mámou přispěli společnou tenisovou pílí do rodinné pokladny luxusní sumou – v dolarech to dělá něco kolem 14 milionů, v přepočtu to pak vychází na neuvěřitelných 316 milionů korun!

Možná tu hodnotnou sumu rozdělí. „Vím, že to bude s miminkem náročné, ale život bez dětí, když je chcete a můžete mít, by byl smutný,“ hlásil čerstvý táta, který si brousí zuby i na další přírůstek. Co na to Nicole?