Štěpánkovo dojemné loučení: díky rodičům, slzy s Nicole i Rogerův vzkaz

Štěpánek svůj poslední duel profesionální kariéry vyhrál 7:6 v tiebreaku (10:8). Po závěrečném míčku exhibičního souboje s Novakem Djokovičem celá hala povstala a dlouze tleskala. „Když jsem jako malý bouchal do zdi, netušil jsem, že tohle zažiju. Že sem přijedou veličiny ze všech sportů, mí kamarádi a budu se takhle loučit se sportem, který miluju,“ vyprávěl Štěpánek pohnutým hlasem.

Velikost toho, co v bohaté kariéře dokázal, podtrhují významné osobnosti, které jeho rozlučce osobně asistovaly. Novak Djokovič, Tommy Haas, Leander Paes, André Agassi bavili fanoušky přímo na kurtu. Oni i další ohromné veličiny se přijely poklonit muži, kterému v začátcích málokdo věřil.

Za „českou“ stranu se u kurtu sešli Jaromír Jágr, Petr Čech i Pavel Nedvěd. Hvězdná trojice, jedni z nejlepších sportovců české historie se družně bavili, vedle nich seděl i další vynikající hokejista Martin Havlát. Roli rozhodčího chvíli plnil Štěpánkův osudový daviscupový parťák Tomáš Berdych, který kvůli zranění nemohl nastoupit přímo na kurt.

„Rád bych poděkoval všem, že přišli a sdíleli se mnou tenhle poslední zápas. Opravdu si toho vážím, byli jste mi opravdovou inspirací. Těžko hledat slova,“ ocenil Štěpánek přítomnost známých celebrit a svých kamarádů.

Osudové ženy

Štěpánek měl ve svůj velký den kolem sebe prakticky všechny důležité a blízké lidi. S dojetím děkoval svému trenérskému štábu, plakal, když objímal rodiče a bratra. Ve velkém finále vyzval na kurt svou ženu Nicole s malou dcerou Stellou.

„Tenis mi dal do života strašně moc, našel jsem díky němu i svou lásku. Když jsem oznamoval konec kariéry, byl jsem smutnej, ale jen do doby, než jsem přišel domů a žena mi oznámila, že čekáme tohoto andílka,“ vyprávěl dojatě tenisový bojovník. „Chtěl bych své ženě moc poděkovat, že se mnou vydržela poslední dva měsíce a mohl jsem se na tenhle večer připravit. Každý správný chlap má ve svém životě dvě osudové ženy. Mámu, já pak mám ještě tady Niky a děkuji jí, že přivedla na svět tohle krásné stvoření.“

Štěpánek prožil rozlučku, jakou by si mohl přát každý velký sportovec. „Je to opravdu úžasná pocta, být tady pro Radka, kterého opravdu miluju. Jako mentora, rivala i kamaráda. Tenhle člověk si zaslouží všechno, čeho dosáhl. Je to úžasný člověk, skvělý tenista, udělal pro Česko mnoho,“ vysekl poklonu svému hostiteli Novak Djokovič, který i přes nabitý program neváhal a přiletěl svého parťáka osobně podpořit.

Přáli Lendl, Tipsarevič i Nadal s Federerem

Srbská hvězda připravila pro svého kamaráda velké překvapení. Během závěrečného klání při pauzách mezi gamy probíhaly na kostce v aréně gratulace dalších velkých osobností, které v hale chyběly. „Vítám tě mezi tenisovými důchodci,“ rozesmál diváky Ivan Lendl.

Překvapila i gratulace od Janka Tipsareviče, se kterým měl Štěpánek spory při vypjatém duelu v Davis Cupu. Na úplný konec přispěli s gratulacemi Rafael Nadal a Roger Federer, absolutní velikáni současného tenisu.

Štěpánek si sotva mohl přát lepší loučení. Naposledy naplnil arénu, ve které dosáhl svého životního výsledku, když Česku v listopadu 2012 pomohl rozhodujícím bodem k výhře nad Španělskem a zisku Davis Cupu. „Na tohle nikdy nezapomenu,“ přiznal muž, který se zapsal zlatým písmem do kroniky českého sportu i srdcí mnoha fanoušků.