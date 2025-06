MS klubů pod palbou! Nejhorší nápad, říká Klopp. Guardiola: Může nás to zničit

Vstoupit do diskuse (

Kritika nového formátu mistrovství světa klubů neutichá. Turnaj už se dostal do vyřazovací fáze, ovšem víc než výkony jednotlivých hráčů a hvězdami nabitých týmů rezonují další ostrá vyjádření známých tváří sportu směrem k turnaji. V posledních dnech si přisadil bývalý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp, který ho označil za „nejhorší nápad, jaký byl kdy ve fotbale realizován.“ Nyní se přidal i Pep Guardiola, který přiznal, že turnaj může jeho klub zničit.

Hazardování se zdravím hráčů a nulový čas na odpočinek po náročné sezoně. To jsou hlavní důvody, proč se charismatický Němec obul do právě probíhajícího turnaje na americké půdě. „Před rokem se hrály Copa América a EURO, teď mistrovství světa klubů a za rok mistrovství světa,“ upozornil v rozhovoru pro německý server Welt na nabitý program v letním období současný šéf globálního fotbalu Red Bullu.

„Fotbalisté pak nemají vůbec žádný čas na zotavení, fyzicky ani mentálně. Hráči z NBA mají každý rok čtyřměsíční přestávku. To měl Virgil van Dijk možná v součtu za celou kariéru,“ doplnil s příkladem kapitána Liverpoolu jako jedné z nejpřetěžovanějších hvězd.

Právě anglický mistr si ovšem aktuálně užívá volného léta, zatímco konkurence z ostrovů svádí dlouhé a náročné souboje v Americe.

A současný kouč národního týmu Albionu Thomas Tuchel považuje absenci na mistrovství světa klubů za klíčový rozdíl pro nadcházející sezonu. „Myslím si, že to bude mít obrovský vliv. Liverpool a Arsenal budou mít v příští sezoně obrovskou výhodu,“ řekl před časem další německý stratég.

Guardiola: Přijde kolaps v prosinci?

Na rozdíl od obou někdejších konkurentů nyní přímo v USA se svým Manchesterem City stále bojuje Pep Guardiola a turnaj si podle svých slov užívá, i když si uvědomuje i rizika pro nadcházející ročník.

„Možná nás to časem dožene a v listopadu, prosinci nebo lednu přijde totální kolaps a mistrovství světa klubů nás zničí. Zatím nic nevíme, protože se takhle hraje poprvé v historii,“ odpovídal na dotazy ohledně Kloppových výtek směrem k turnaji.

„S Jürgenem jsme mnohokrát řešili, jak zvýšit kvalitu v Premier League. Dát trenérům i hráčům víc času na odpočinek by určitě pomohlo. Ten komentář mě tedy nijak nepřekvapil a rozumím jeho pohledu. My jako trenéři ale jenom postupujeme podle pravidel FIFA, UEFA nebo Premier League. Soutěže si nevymýšlíme, a když se sem dostaneme, tak jsme hrdí, že se nám to povedlo,“ dodal španělský stratég.

Bude mít náročný letní program opravdu katastrofální dopad na nadcházející sezonu?