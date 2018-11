Bradavky v pozoru! Sexbomba zastínila hvězdy NBA výstavním poprsím

Zřejmě se během utkání nudila. Emily Ratajkowski seděla na prominentním místě jen kousíček od palubovky, po které se proháněly hvězdy NBA v čele s Lebronem Jamesem v dresu Lakers. Víc než hráč s přezdívkou King James na sebe upoutala pozornost právě americká modelka a herečka.

Na zápas se oblékla do upnutého a krátkého bílého trika, jež odhalovalo její hubené břicho. Kromě toho si nevzala podprsenku a pod textilem se jí rýsovaly stojící bradavky. Nejeden fanoušek se za provokatérkou Emily otočil a hůře se kvůli tomu trefovali do koše i samotní basketbalisté. Pouštět do haly podobné fanynky je někdy kontraproduktivní…