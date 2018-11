Po Fed Cupu ukázala utajovaného přítele, ale kdo to je? Siniaková sbalila právníka!

Kdopak je ten černovlasý sympaťák, ptali se fanoušci? „Svoje soukromí bych si ráda nechala pro sebe,“ culila se Katka během finále. Možná se jen nechtěla pochlubit, jako skvělou partii ulovila! Tak se seznamte: Milan Vančát (30) pracuje jako právník v oblasti veřejných zakázek. V Příbrami kandidoval v komunálních volbách za stranu Příbramáci pro Příbram.

A sport? „Kdepak, není to profesionální sportovec,“ mlžila Siniaková. Jenže ouha, Milan možná není slavný profík, ale žádný břídil to také není! Zbožňuje fotbal ve všech jeho podobách. Chytá v 1. B třídě za Sokol Sedlice, superligu malé kopané za Příbram a je oporou reprezentace plážového fotbalu, které na MS v Číně výrazně pomohl k bronzu. Letos měl dokonce namířeno na zahraniční angažmá do německé Beachsoccer ligy! K tomu všemu ještě vykonává pozici předsedy klubu malé kopané v Příbrami...

S Katkou jsou spolu už přes rok a právě teď si užívají dovolenou na čarokrásném Mauriciu. A jedno je jisté: těm dvěma to vážně sluší!