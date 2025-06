Vdova se podělila o Ivanovy (†54) poklady: Hlinka za milion!

Poprvé, podruhé, potřetí! Prodáno! Klep! Klep! Klep! Aukce pozůstalosti po trenérovi olympijských šampionů Ivanu Hlinkovi (†54) skončila.

Vdova Liběna Hlinková (67) se rozhodla část ze sbírky milovaného manžela a jedné z největších hokejových osobností dát k dispozici na web sportovniaukce.cz. „Chtěla bych se tímto krokem podělit s našimi hokejem poblázněnými fanoušky o Ivanovy úspěchy a předměty z jeho bohaté kariéry,“ vysvětlila.

K mání byla i tréninková bunda ze zlaté olympiády v Naganu 1998, která se vydražila za 120 tisíc kaček. Ale na dračku šel hlavně Hlinkův dres s číslem 21, v němž pomohl legendární útočník pěti body v pěti zápasech národnímu mužstvu k triumfu na domácím šampionátu v roce 1972. Majitelem se stal šťastlivec s příhozem 401 »táců«! Celkem aukce vynesla 1 193 205 Kč.

Když manželka trenéra, který tragicky zahynul po dopravní nehodě v roce 2004, začala jeho artefakty rozprodávat, fanoušci se lekli: A co zbude ke koukání v Síni slávy českého hokeje?! Víc nedám! „Ivanu Hlinkovi je věnován podstatný prostor v Síni slávy českého hokeje. Co se týče zmíněného prodeje některých artefaktů, je to čistě věcí jejich majitelů a Český hokej nemá žádné právo do jejich záměru jakkoliv zasahovat,“ reagoval svaz pro Blesk ústy mluvčí Anety Lednové.

Hlinková redakci teď vzkázala: „Nic jsem ze síně slávy nesebrala. Mám po Ivanovi ještě věci, které bych nedala z ruky!“ Zmínila třeba trenérský zápisník či medaili od prezidenta Havla. Ty jsou k nezaplacení.