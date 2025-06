Revize kádru West Hamu: Coufal pryč, tahoun Souček či nejistota v sázkařské kauze

Lewis Orford (19 let, střední záložník)

Zápasy: 2

Góly: 0

Asistence: 0

Žluté karty: 0

Červené karty: 0

Minuty: 47

Další z výčtu talentovaných mladíků, kteří se pomalu derou do áčka. V minulé sezoně už poprvé nakoukl i do Premier League a v rezervě West Hamu často nosí kapitánskou pásku. Talentovaný středopolař by mohl zažít průlomovou sezonu, nebo také odejít na hostování.