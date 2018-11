Uplynul rok od smrti tenistky Novotné (†49): Rodiče jí splnili poslední přání

Milované dceři, kterou jim předčasně ukradla rakovina, už však stihli splnit poslední přání. „Chtěla být pochovaná v rodných Židlochovicích, proto jsme se rozhodli, že ji tam uložíme do našeho rodinného hrobu,“ řekl Blesku se slzami v očích František Novotný. Tenisová královna tak v rodném městečku odpočívá společně se svou babičkou a dědečkem.

„Novotní bydleli nedaleko od nás. Jana byla žhavá do všech možných sportů, nezapomenu, jak třeba proháněla kluky s hokejkou. Je nespravedlivé, že zemřela tak mladá,“ svěřila se jedna z návštěvnic hřbitova.

Truchlící rodiče se během posledních měsíců přestěhovali z brněnských Ivanovic do Janiny vilky na okraji obce Omice. „Janička to tady měla ráda, z domu je krásný výhled do přírody. Člověk si tu odpočine a zapomene na všechny starosti,“ svěřil se Blesku František.

Jana Novotná V roce 1997 vyhrála Turnaj mistryň, o rok později vysněný Wimbledon

Je trojnásobnou olympijskou medailistkou

Na okruhu WTA získala 24 turnajů ve dvouhře, ve čtyřhře 76 (včetně 12 grandslamů)

Po kariéře spolupracovala jako komentátorka s Eurosportem, trénovala Barboru Krejčíkovou

Její poslední partnerkou byla bývalá polská tenistka Iwona Kuczyňska