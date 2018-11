Řepka si po soudu ulevil: Za tyhle věci se do vězení nechodí

Jste spokojený s verdiktem soudu, který vás oprostil od nástupu do vězení?

„Můžu být spokojen. Za tyhle věci se do vězení nechodí, což bylo asi každému jasné. Kačka, (pozn. současná přítelkyně Kateřina Kristelová) která nic neudělala, tak dostala tři měsíce s podmínkou. Můžu si o tom myslet cokoliv, ale nechci to komentovat. Je to úsměvné, nesmyslné, ale dobře…“

Budete opět trénovat mládež v rámci veřejně prospěšných prací, jako tomu bylo v minulosti?

„Byl bych rád, kdybych v tom pokračoval a pracoval u fotbalistů v Hostivaři.“

Před pár dny vyšla vaše čtvrtá kniha a hned devět stran jste věnoval vaší exmanželce Erbové. Ulevilo se vám, když jste se vypsal z toho, jak vám ztěžovala život?

„Určitě. V knížce převládají sportovní otázky od mých fanoušků, ale spousta dotazů byla i na moje manželství, které nebylo šťastné a dopadlo, jak dopadlo. Ta moje odpověď byla tak rozsáhlá, protože jsem ji nechtěl kouskovat. Pustil sem v tom emoce úplně naplno. Dlouho jsem se o tom nevyjadřoval, i když byly soudy a řešily se ty internetové inzeráty. Tentokrát jsem měl potřebu to ze sebe dostat a říct, jak to opravdu bylo. Jsem rád, že jsem to udělal a nelituji toho.“

Opravdu vás nemrzí, že tam rozebíráte nevěru exmanželky a další intimní záležitosti z druhého manželství?

„Znovu opakuji, že jsem byl rád, že i tyhle dotazy tam byly, protože lidem to není jedno. Sám jsem to neměl jednoduchý. Když jsem s tím člověkem začínal, (pozn. s bývalou manželkou Vlaďkou Erbovou) spoustu lidí mě za to odsoudila. I za to, že jsem ukončil kvůli tomu předchozí manželství. Něco jsem těm lidem dlužil a chtěl jsem jim to vysvětlit, aby pochopili a vcítili se do té situace, proč se to stalo, a proč jsem odešel.“

Nemáte strach, že vás kvůli tomu napadne právě vaše bývalá žena Erbová?

„Jestli mě chce napadnout za pravdu, tak se na to budu samozřejmě těšit.“

Jaký byl hlavní důvod, že jste se rozhodl napsat čtvrtou knihu s názvem Kapitán – Na kdyby nehraju?

„Důvod byl jednoduchý. Knížky před tím byly úžasné, ale chyběl mi tam kontakt s fanoušky, kteří mně celou dobu fandili a fandí. Psali mi a ptali se mě na různé věci a řekl jsem si, že musím udělat čtvrtou knihu a bude trochu jiná. Je speciální v tom, že odpovídám na jejich dotazy, které je nejvíce zajímají. Byla to skoro roční práce. Dotazů bylo strašně moc a museli jsme pečlivě vybírat, aby se tam nic neopakovalo.“

A máte v plánu napsat ještě pátou knihu?

„Ježiši, teď nevím. Říká se, nikdy neříkej nikdy. Může se to stát a rok, za dva, za deset let. Život mám turbulentní, u mě se pořád něco děje, což ostatní třeba říct nemůžou. A já jsme za to strašně rád.“