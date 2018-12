Ronaldo popsal detaily znásilnění?! Sedm až osm minut a bylo to drsné

Incident se měl stát v roce 2009 v hotelovém pokoji v Las Vegas, ale začalo se o něm mluvit až letos v létě po přestupu Portugalce do Juventusu Turín.

Redaktoři německého magazínu Der Spiegel nyní přišli s korespondencí mezi Ronaldem a jeho právníky. Tam hvězdný kanonýr údajně popisuje, co se za zavřenými dveřmi dělo.

Vnikl do ní

„Říkala mi, že nechce mít sex, když jsme se teprve ten den viděli poprvé,“ psal Ronaldo právníkům. „Ale stejně mě pořád chytala za penis,“ přidal další detail.

Popsal i pokračující děj. „Ležela na své straně postele, přitáhl jsem si ji z boku a vnikl do ní. Bylo to drsné. Za celou dobu jsme nezměnili polohu. Trvalo to sedm až osm minut,“ citoval Spiegel výpověď.

Je prý možné, že Kathryn způsobil i modřiny. „Omluvil jsem se jí, když bylo po všem,“ uzavřel Ronaldo výpověď. „Jsi hajzl, donutil jsi mě,“ měla na něj řvát Mayorga.

Ticho za 8,5 »mega«

Uniklá komunikace má Ronalda usvědčovat. Celá vznikla v rámci dotazníku, který pro forvarda připravili právníci. Ti ale tvrdí, že jeho odpovědi někdo záměrně upravil a nic takové nikdy neřekl.

Vyšetřování v každopádně Americe kažpádně běží dál.

Podle novinářů z Der Spiegel dostala v minulosti Mayorga od Ronalda za mlčení 375 tisíc dolarů (8,5 milionu korun).