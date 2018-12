Neuvěříte! V brance zazářil pes, skvělým zákrokem zabránil gólu

Souboj v rámci jedné z nižších argentinských soutěží mezi Juventudem Unida a Defensores Belgrano skončil výhrou domácích 3:0. Ti k ní začali směřovat už v prvním poločase, když nejprve proměnil pokutový kop Lucas De Leon a ve 40. minutě přidal druhou branku Sebastian Vivas. Když pak ve druhé půli upravil na 3:0 German Rodriguez Rojas, bylo o vítězi definitivně rozhodnuto.

Více než výsledek zápasu však zůstane fanouškům v paměti moment, který se odehrál ve chvíli, kdy už domácí vedli 3:0 a směřovali k zisku třech bodů. Hostující brankář chyboval při výkopu a už to vypadalo, že míč skončí po zakončení jednoho z domácích borců počtvrté v jeho síti.

To, co následovalo, ale nikdo na stadionu nečekal. Míč mířící do sítě zastavil na brankové čáře pes, který chvíli předtím vběhl do prostoru mezi tyčemi. Zachránil tak hosty od čtvrtého inkasovaného gólu.

"Jakoby ho poslali rovnou z nebe. Zjevil se tam z ničeho nic, cupital skrz branku a zastavil míč mířící do sítě," napsal o situaci Fox Sports.

Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl — Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4. prosince 2018

Bobby, jak psa pojmenovala média, není prvním zvířecím hrdinou, který se v poslední době dostal do titulků médií. Podobná situace se odehrála i v Pakistánu, kde jedno z mužstev zahrávalo pokutový kop a ačkoliv brankář soupeře zvolil při chytání druhou stranu, než kam poslal střelec míč, gól z toho nebyl. I zde totiž zabránil míči v cestě do branky pes.

O něco větší problém s psím návštěvníkem na hřišti řešili v bolivijské Premier League, kde způsobil nečekaný vetřelec během zápasu mezi Bloomingem a Nacionalem de Potosi chaos tím, že hráčům ukradl míč a nechtěl jim ho vrátit.