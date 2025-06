Wimbledon 2025: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Už 30. června se zraky všech tenisových fanoušků upřou na jihozápadní část Londýna. V All England Clubu startuje totiž slavný Wimbledon, který potrvá až do 13. července. Na nejslavnějším turnaji světa se představí největší tenisové hvězdy včetně početné české výpravy. Barbora Krejčíková bude obhajovat titul z ženské dvouhry a Kateřina Siniaková s Taylor Townsend zabojují o obhajobu triumfu ze čtyřhry. Titul v mužské dvouhře hájí Carlos Alcaraz, čerstvý vítěz Roland Garros. Program, výsledky i rozpis zápasů českých hráčů – to vše najdete v našem kompletním průvodci 138. ročníkem Wimbledonu.

Kdy se koná Wimbledon 2025?

138. ročník legendárního Grand Slamu se uskuteční od 30. června do 13. července. Jihozápadní Londýn sezve nejlepší tenisové hráče světa do legendárního All England Clubu.

Češi na Wimbledonu 2025

Dvouhra žen na Wimbledon 2025 Sára Bejlek 1. kolo Petra Kvitová 1. kolo Barbora Krejčíková 1. kolo Marie Bouzková 1. kolo Karolína Muchová 1. kolo Kateřina Siniaková 1. kolo Linda Nosková 1. kolo Markéta Vondroušová 1. kolo Dvouhra mužů na Wimbledon 2025 Jiří Lehečka 1. kolo Tomáš Macháč 1. kolo Jakub Menšík 1. kolo Vít Kopřiva 1. kolo

Program Wimbledon 2025

Den Program dne Pondělí 30. června 1. kolo mužské a ženské dvouhry Úterý 1. července 1. kolo mužské a ženské dvouhry Středa 2. července 2. kolo mužské a ženské dvouhry / 1. kolo mužských a ženských čtyřher Čtvrtek 3. července 2. kolo mužské a ženské dvouhry / 1. kolo mužských a ženských čtyřher / 1. kolo smíšené čtyřhry Pátek 4. července 3. kolo mužské a ženské dvouhry / 2. kolo mužských a ženských čtyřher / 1. kolo smíšené čtyřhry Sobota 5. července 3. kolo mužské a ženské dvouhry / 2. kolo mužských a ženských čtyřher / 1. kolo smíšené čtyřhry Neděle 6. července 4. kolo mužské a ženské dvouhry / 3. kolo mužských a ženských čtyřher / 2. kolo smíšené čtyřhry Pondělí 7. července 4. kolo mužské a ženské dvouhry / 3. kolo mužských a ženských čtyřher / Čtvrtfinále smíšené čtyřhry Úterý 8. července Čtvrtfinále mužské a ženské dvouhry / Čtvrtfinále mužských a ženských čtyřher / Semifinále smíšené čtyřhry Středa 9. července Čtvrtfinále mužské a ženské dvouhry / Čtvrtfinále mužských a ženských čtyřher Čtvrtek 10. července Semifinále mužské a ženské dvouhry / Semifinále mužských a ženských čtyřher / Finále smíšené čtyřhry Pátek 11. července Semifinále mužské a ženské dvouhry / Semifinále mužských a ženských čtyřher Sobota 12. července Finále ženské dvouhry / Finále mužské čtyřhry Neděle 13. července Finále mužské dvouhry / Finále ženské čtyřhry

Kde sledovat Wimbledon 2025?

Wimbledon 2025 můžete sledovat s českým komentářem na TV stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností je sledování streamů sázkových kanceláří případně streamovací platformy Max.

Prize money na Wimbledon 2025

Účastníci Wimbledon 2025 si meze sebe letos rozdělí 53,5 milionů liber. Vítěz si pak přijde na odměnu ve výši 3 milionů liber (více než 87 milionů korun).

Celkové umístění Dvouhra Čtyřhra Mix Vítěz 3.000.000 £ 680.000 £ 135.000 £ Finalista 1.520.000 £ 345.000 £ 68.000 £ Semifinále 775.000 £ 174.000 £ 34.000 £ Čtvrtfinále 400.000 £ 87.500 £ 17.500 £ 4. kolo 240.000 £ --- --- 3. kolo 152.000 £ 43.750 £ --- 2. kolo 99.000 £ 26.000 £ 9.000 £ 1. kolo 66.000 £ 16.500 £ 4.500 £ Kvalifikace - 3. kolo 41.500 £ --- --- Kvalifikace - 2. kolo 26.000 £ --- --- Kvalifikace - 1. kolo 15.500 £ --- ---

Historie Wimbledonu

Wimbledon je nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj na světě. Jeho počátky sahají až do roku 1877 a od samého začátku se hraje v All England Clubu. Až do roku 1968 byl turnaj amatérský, poté se otevřel i profesionálům. Následující éra přinesla první hvězdy, jako byly Billie Jean Kingová, Björn Borg, John McEnroe nebo Martina Navrátilová.

V roce 1973 se do historie Wimbledonu nesmazatelně zapsal Jan Kodeš, když v tomto prestižním turnaji zvítězil jako první Čech. Zároveň je dodnes jediným českým mužem, který si zde připsal vítězství ve dvouhře.

V roce 1985 se z výhry radoval Boris Becker, kterému v té době nebylo ani osmnáct let. O rok později vítězství zopakoval, když ve finále porazil Ivana Lendla, jednoho z nejlepších českých tenistů v historii, jenž na vysněný triumf bohužel nikdy nedosáhl.

Devadesátá léta byla ve znamení Peta Samprase a Andre Agassiho. Prvně jmenovaný dokázal vyhrát sedm titulů, z toho čtyři za sebou v letech 1997 až 2000. Mezi ženami kralovala Steffi Grafová, která rovněž vybojovala sedm vítězství. Její nadvládu dokázala jednou přerušit i Jana Novotná, jež se stala první českou vítězkou Wimbledonu, k čemuž přidala také tři další vítězství ve čtyřhře.

Po přelomu tisíciletí vládla na tomto grandslamu především dvojice Roger Federer a Rafael Nadal, k nimž se po roce 2010 přidal Novak Djoković. Federer získal rekordních osm triumfů, ale na paty mu šlape houževnatý Srb, který jich má na kontě sedm.

V ženské dvouhře tou dobou vládly tvrdou rukou sestry Williamsovy, které si dohromady odvezly dvanáct titulů (Serena 7, Venus 5).

Nejúspěšnější Češkou ve dvouhře je Petra Kvitová, která zvítězila v letech 2011 a 2014. Poslední dva ročníky ovládly české reprezentantky – v roce 2023 překvapila Markéta Vondroušová a o rok později si pro mistrovské vavříny došla Barbora Krejčíková.

Přehled vítězů Wimbledonu do roku 2016

Rok Dvouhra Čtyřhra 2024 Carlos Alcaraz Heliovaara / Patten Barbora Krejčíková Siniaková / Townsend 2023 Carlos Alcaraz Koolhof / N.Skupski Markéta Vondroušová Hsieh / Strýcová 2022 Novak Djokovič Ebden / Purcell Elena Rybakina Krejčíková / Siniaková 2021 Novak Djokovič Mektić / Pavić Ashleigh Barty Hsieh / Mertens 2020 Wimbledon se nehrál kvůli COVID-19 2019 Novak Djokovič Cabal / Farah Simona Halep Hsieh / Strýcová 2018 Novak Djokovič M.Bryan / Sock Angelique Kerber Krejčíková / Siniaková 2017 Roger Federer Kubot / Melo Garbiñe Muguruza Makarova / Vesnina 2016 Andy Murray Herbert / Mahut Serena Williams S.Williams / V.Williams

Čeští / Českoslovenští vítězové a finalisté Wimbledonu

Rok Český/Československý hráč Muži 1949 Jaroslav Drobný (finalista) 1954 Jaroslav Drobný (vítěz) 1973 Jan Kodeš (vítěz) 1986 Ivan Lendl (finalista) 1987 Ivan Lendl (finalista) 2010 Tomáš Berdych (finalista) Ženy 1962 Věra Pužejová Suková (finalistka) 1981 Hana Mandlíková (finalistka) 1986 Hana Mandlíková (finalistka) 1993 Jana Novotná (finalistka) 1997 Jana Novotná (finalistka) 1998 Jana Novotná (vítězka) 2011 Petra Kvitová (vítězka) 2014 Petra Kvitová (vítězka) 2021 Karolína Plíšková (finalistka) 2023 Markéta Vondroušová (vítězka) 2024 Barbora Krejčíková (vítězka)

