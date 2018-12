Jágrova Veronika se trápí, poslala tajemný vzkaz: Co dělá, když je sama?!

Kopřivová, milovnice sluníčka a krásného počasí, je v posledních týdnech v jednom kole. Chvilku na Floridě, jindy v Barceloně. Jen v Česku se, na rozdíl od Jágra, moc neohřeje. Všem proto teď dala jasně najevo, co si o životu »slaměné vdovy« myslí.

Co na to Jaromír? Ten má momentálně v hlavě hokej. Stále blíž je totiž jeho návrat do sestavy prvoligového Kladna, s nímž bude usilovat o návrat do extraligy.