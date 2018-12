Nepeče, nezdobí... Kopřivová se děsí vánoční atmosféry. Frnkne Jágrovi do světa?

Rodinná vánoční idylka u Jágrových? Letos to na ni moc nevypadá. Veronika Kopřivová (27) dokonce plánuje svátky ignorovat. Nejraději by je strávila někde hodně daleko! „Děsí mě to slovo vánoční. Přemýšlím, co vůbec letos na Vánoce a Silvestra bude. Zatím to vypadá na odlet pryč,“ plánovala si na Instagramu přítelkyně slavného hokejisty.