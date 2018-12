Messi ukázal nebeský koráb! Podívejte se, za co utratil přes čtvrt miliardy

Co základní verze třicet metrů dlouhého letounu, který čeří nebe rychlostí 850 km/h, nabízí? Třeba osm pohodlných sedaček, z nichž během chvilky uděláte osm luxusních postelí. Nechybějí hned dvě kuchyňky a toalety (jedna z nich se sprchovým koutem). To by ale nebyl argentinský »mrňous«, aby si vlastní vzdušný koráb ještě nevylepšil.

Schůdky do letadla tak zdobí jména členů jeho rodiny - manželky Antonelly a synů Thiaga, Matea a Cira. Na ocase se doslova pak doslova vyjímá Messiho posvátná desítka.

Slavný fotbalista si úpravy mohl dovolit. Vždyť ročně si v Barceloně přijde na neuvěřitelných 100 milionů eur. Hravě si tak zaplatí i hangár, který mu stavějí ve městě San Fernando nedaleko Buenos Aires.