Napětí kolem Sparty! Do Příbrami přivezla bodyguardy, kteří střežili lavičku

Rudí fans, vytočení katastrofálními výsledky, se zbubnovali na sociálních sítích. Plánovali lumpárny a klub si proti nim zjednal ochranku. Střídačku, na níž v kulichu seděl v mrazu trenér a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný (61), hlídali najatí bodyguardi. Kolem lavičky se točily »gorily« ve vestách s logem Sparty!

Letenští rowdies skutečně dorazili do Příbrami v černých hábitech a s černými myšlenkami. V první půli udeřili za bránou domácích. Za řevu „Ščasný ven!“ zasypali velké vápno kanonádou rachejtlí, petard, dýmovnic a světlic. Hasiči měli práci a gólman Středočechů Kočí naštěstí vyvázl jen se zásahem sněhovou koulí mezi lopatky.

„Je jasné, že jsou frustrovaní. Ty koule na brankáře byly zbytečné,“ prohlásil záložník Martin Frýdek.

Co se dělo na hřišti? Pražané proti nejhorší obraně ligy vyválčili plichtu s klikou. Mingazov, hostující v Příbrami ze Slavie, totiž trefil v 87. minutě tyč! „Bude strašně složitý vypnout, co jsem ve Spartě, tak jsem to ještě nezažil,“ řekl Frýdek.

