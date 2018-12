Skandál v Londýně. Nizozemského »krále« šipek zlili pivem!

Sprcha to byla taková, že Nizozemec doslova zbrunátněl. „Pěkně mě to naštvalo. Nikdy se mi nic podobného nestalo,“ popisoval chvíle, kdy se mu obličejem řinuly kapičky chmelového moku. „Nevěděl jsem, jak reagovat. Co jsem mohl dělat? Maximálně si jít umýt ruce a vyměnit triko.“

To také v zákulisí udělal. Utkání se proto muselo na několik minut odložit. Ochranka během nich stačila »vtipálka« zpacifikovat a z haly odvést. Na profesionální šipky se hned tak nepodívá.

Rozhozený van Gerwen a největší favorit na titul pak překvapení nepřipustil, Taberna porazil 3:1 na sety. „Ale nehrál jsem dobře, takže jsem za postup rád,“ dodal rozladěný Nizozemec, který po utkání prostřednictvím Twitteru vzkázal: „Je škoda, že jeden hlupák způsobí problémy všem fanouškům. Díky ochrance za rychlý zásah.“

