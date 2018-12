Schumacherův skrytý život po pěti letech: konečně nové informace!

Je schovaný ve svém světě. Michaela Schumachera nikdo kromě rodiny a přátel neviděl dlouhých pět let. Sedminásobný mistr světa se nachází v rodinné vile u Ženevského jezera ve Švýcarsku, kde se kvůli němu velká část sídla za 1,5 miliardy korun proměnila na luxusní kliniku. Nyní jeho skrytý svět popsali reportéři deníku Daily Mail.

O Schumachera doma pečuje tým lékařů a sester. Týdenní náklady na nezbytnou péči stojí astronomických 1,5 milionu korun. Německou sportovní hvězdu mohou navštěvovat jen nejbližší přátelé jako je prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt. „Je jako můj syn,“ vyprávěl nedávno Todt, který má často slzy v očích, když se dostane na téma Schumacher. Nic konkrétního ale o stavu pilota neprozradil.

Kdo totiž médiím nastíní, jak na tom Schumacher je, tak se okamžitě dostane na černou listinu u manželky Corinny, která bedlivě střeží soukromí svého muže. Veřejnost se tak za pět let dozvěděla jen spousty klepů a spekulací. Poslední potvrzenou zprávou prozradil v roce 2016 rodinný právník Schumacherů, když při soudním stání uvedl, že Michael není schopen sám chodit.

Německý bulvární magazín Bunte totiž koncem roku 2015 uvedl, že se Schumacher už sám pohybuje. Za lživý článek pak muselo vydavatelství vyplatit rodině v čele s manželkou Corinnou 1,3 milionu korun.

Na stavu Schumachera se snažila obohatit řada lidí. Některé jeho lékařské záznamy byly ukradeny a nabízeny médiím za milion korun. Dalším pokusem vydělat na lidském neštěstí byl snímek Schumachera pořízený přímo v jeho domě. Cena za fotku? 27 milionů korun! Žádný vydavatel si netroufl snímek koupit. Němečtí žalobci totiž vyhrožovali, že by šlo o porušení osobnostních práv a narušení soukromí.

Kolem Schumachera je tak neustále ticho. Naposledy o slavném sportovci promluvil arcibiskup Georg Ganswein, který Schumachera navštívil před dvěma roky na přání Jeana Todta.

„Nejdříve jsem mluvil s Corinnou a její matkou. Pak terapeut dorazil s Michaelem do obývacího pokoje. Pozdravil jsem ho a držel jsem ho za ruce. Byly teplé. Držet ruku nemocného člověka je něco hluboce křesťanského, co poskytuje útěchu a blízkost. To bylo pro mě důležité.“

S novými informacemi přišel britský deník Daily Mail. Podle jejich informací slavný jezdec už není odkázán na přístroje a ani není upoután na lůžko, přesto stále potřebuje intenzivní ošetřovatelskou péči. Uvidí ještě někdy fanoušci svůj milovaný idol nebo navždy zůstane Schumacher schovaný v honosné vile?