Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář míří do PSV, ale... Musí se vyjádřit Manchester United

Všechno je domluvené, zdravotní prohlídka úspěšná. Matěj Kovář míří z Bayeru Leverkusen do PSV Eindhoven za 5 milionů eur (plus další dva v bonusech). Chybí jen poslední krok… Nizozemský celek totiž čeká na Manchester United, odkud český brankář přestoupil do Německa. Anglický klub disponuje předkupním právem (může dorovnat nabídku), ačkoli se nečeká, že na to dojde. Nicméně musí se vyjádřit, že tak neučiní, aby mohl být transfer zkompletován.