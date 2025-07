Kušej gól do sítě Drážďan neslavil a velebil Malicka: Půlrok může změnit život

V Drážďanech strávil šest let jako junák, před přestupem do Slavie řešil, zda nezvolí cestu zpět. Vasil Kušej však v zimě posílil červenobílé, zásadně přispěl k titulu, chystá se na Ligu mistrů a v generálce před našlapaným Edenem vstřelil proti svému bývalému klubu při výhře 4:2 první gól.

A neslavil jste ho, že?

„Myslím, že není proč tajit některé věci. Než se řešil přestup do Slavie, byly tam nějaké oťukávačky, jestli bych se nechtěl vrátit. Nějaké známé tam pořád mám, hráči už tam jsou jen dva, třetí odešel teď v létě. Vyměnili jsme si dres, popovídali si.“

Gól jste dal na začátku druhé půle. Proč jste se rozjížděli pomaleji?

„V kabině jsme si řekli některé nedostatky, které tam v první půli byly. Nepovedly se nám některé osobní souboje, nechtěli jsme do toho asi úplně šlapat naplno, i když to byla generálka. Ale myslím, že ve druhém poločase jsme to obrátili a zase jsme najeli na to naše tempo. Drážďany jsou skvělý tým, byla to dobrá prověrka.“

Ukázalo se, jak jste před sezonou nabušení?

„Už jsem to několikrát říkal, že síla týmu je neskutečná, hráčsky i charakterově. Chemie v kabině je fakt silná, když to funguje v ní, tak i pak na hřišti. Co se tady povedlo vytvořit, je fakt neskutečné, myslím, že nás to bude zdobit celou sezonu.“

Za týden vás čeká Hradec Králové. Jste tedy sladěni s novými hráči?

„Myslím, že mají charakter, zapadli, na nic si nehrajou. My jsme skvělá parta i v tom, že se hned snažíme nové kluky přijmout, to tady funguje. Zápas s Hradcem pro nás bude hodně důležitý, abychom dobře odstartovali. Jsme nachystaní, příprava byla náročná, myslím, že to hned první kolo zúročíme.“

Trenér Jindřich Trpišovský mluvil po utkání před fanoušky o pokoře. Je problém ji po mistrovském ročníku udržet?

„Bavili jsme se o tom docela dost. Minulá sezona je za námi a my si všichni uvědomujeme, co nás čeká. Bez pokory to nepůjde. Pojedeme odznovu, musíme pracovat stejně jako minulou sezonu. V tomhle se musíme nastavit na to, že to, co bylo, je dávno za námi.“

Odešel vám však El Hajdi Malick Diouf. Co vy na to?

„To je příběh! V klubu mu to všichni moc přejeme, je to skvělej kluk, tenhle přestup si zaslouží. Osobně mu přeju, ať se mu daří, chytí se.“

Jde o inspiraci pro vás?

„Pro nás je to ukázka, že takové příběh tady můžou být. Slavia už patří mezi velké kluby, podobné přestupy se tady mohou udát. Samozřejmě si myslím, že by si všichni hráči měli vzít příklad a jít tou cestou. Ukazuje se, že půlrok vám může změnit život, najednou můžete být, kde je on, nebo i výš.“