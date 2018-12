Vyzývavý dekolt a podprsenka nikde. Tři tenistky ze Štvanice pařily na zámečku!

Nejodvážnější outfit ze svého šatníku vytáhla věkem nejzkušenější Martincová. Z výstřihu provokativního kostýmku jí decentně vykukovaly dva »klenoty« resp. »klenůtky«. „Žehlicí prkno hadr,“ brala všechno s nadhledem pražská rodačka.

Příště by jí možná pomohla podprsenka. To by ale potetovaná rošťanda s dlouhými řasami musela vystoupit z »no bra clubu«. A to by se zase nelíbilo jejím fanouškům…

Jinak už hráčky moc možností k veselí mít nebudou. Po extralize, v níž pražskému klubu pomohly postoupit do finále, začnou finišovat přípravy na start sezony nové. Tenisově bude nejzajímavější sledovat reprezentantku Vondroušovou, jež má potenciál definitivně se zabydlet v Top 30. Před Australian Open ji čekají ještě »přípravné« turnaje v Aucklandu a Sydney.