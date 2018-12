Hraje si na patriotku v daňovém ráji. Tenistka Cibulková provokuje Slováky

Způsobila tehdy velký poprask. Tenistka Dominika Cibulková ve slovenské mutaci časopisu Forbes prozradila, že má zaječí úmysly kvůli penězům. „Člověk nad tím přemýšlí. Odměny z turnajů daním v té zemi, kde hraji a doma daním akorát peníze z reklamy či sponzoringu. To se dá ještě zvládnout,“ řekla tenistka, která se nejvíce lekla toho, kolik by měla státu platit na pojištěních.

„Nechci říkat přesná čísla, ale budou mi vycházet strašně vysoké odvody ze zdravotního a sociálního pojištění. Nejraději bych měla trvalý pobyt na Slovensku, ale za těchto podmínek musím přemýšlet nad jinou alternativou,“ šokovala tehdy Cibulková, která vlastní v centru Bratislavy luxusní střešní byt.

Přesto si ještě pořídila přepychový apartmán v Dubaji a nahlásila si tam trvalý pobyt. Vyhnula se tak hrazení daní a pojištění na Slovensku. „Slovensko mám strašně ráda, ale při byznyse pociťuji, že jsme z malé krajiny, která není až tak zajímavá,“ rýpla si tenistka do své vlasti. Paradoxně nedávno dostala od rodné země za individuální výkony dotaci 40 tisíc eur (milion korun) z veřejných peněz. Přitom si jen hraním tenisu si vydělala už 13,5 milionů dolarů (308 milionů korun).

Slováci zuřili a dávali na sociálních sítích tenistky najevo, že se jim její chování vůbec nelíbí. Nyní, když po několika měsících humbuk kolem Cibulkové utichl, drobná sportovkyně začala krajany opět provokovat. Do Dubaje si pozvala novináře ze slovenského deníku Plus Jeden Deň a ukázala jim, jak se jí žije v arabském ráji.

Přestože má již zmíněný apartmán, pronajala si ještě menší dům, za nějž platí denně 22 tisíc korun. „Dům je pět minut od kurtů, kde trénuji a jsme tu ještě s mým týmem. Miluji, když jsme všichni spolu,“ prozradila někdejší vítězka Turnaje mistryň. Přestože ze Slovenska utekla, snažila se před novináři působit jako velká patriotka. Na střeše domu byla slovenská vlajka a v pokoji byl o zeď opřený lidový hudebná nástroj fujara. „Když bydlíme v domě ve Wimbledonu nebo v Dubaji, tak si je vždy rádi zkrášlíme těmito motivy.

Jsem hrdá Slovenka a vždy, když to jde, tak se snažím dobře reprezentovat, i když je to mimo domov,“ tvrdila přesvědčivě rodačka z Piešťan a návštěvě v Dubaji naservírovala i tradiční slovenská jídla od manželky trenéra Mateje Liptáka. „Na to se vždy těším,“ usmívala se tenistka ve svém arabském „azylu“.