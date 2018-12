Slávista Šmicer o změnách na Spartě: Rosický jako funkcionář? Nemá žádné zkušenosti!

Páté místo v tabulce a ztracené body s outsidery. Sparta prožila jeden z nejhorších podzimů v lize. Vedení klubu se tak rozhodlo, že se novým sportovním ředitelem stane Tomáš Rosický, který pod sebou bude mít současného kouče Zdeňka Ščasného.

„Na mě to působí tak, že se nic nezměnilo. Rosický i trenér Ščasný působili kolem týmu a dál zůstávají. Fanoušci by chtěli asi slyšet nové jméno a vědět, kam se Sparta požene,“ řekl v talkshow Tiki Taka bývalý útočník Petr Švancara.

Pochybnosti má i slávista Vladimír Šmicer. „Jsem zvědavý, jak si s tím Tomáš poradí. Ta situace ve Spartě je složitá. Vyznat se v tom pro lidi z venku je těžký. Tomáš byl skvělý hráč, ale jako funkcionář tolik zkušeností nemá. V podstatě nemá žádné zkušenosti, ale to neznamená, že to nemůže dělat dobře. Ale i pro zkušenější manažery by to bylo složité.“

Šmicer si pak rýpl do nejvyššího klubového vedení, že neurčilo viníka současné situace. „Sparta neřekla, kdo má za ty výsledky zodpovědnost a za všechno teď bude zodpovídat Tomáš. Zdeněk Ščasný u toho byl dva tři roky a zůstává,“ nechápavě kroutil hlavou vítěz Ligy mistrů.

Šéf Ligové fotbalové asociace a současně člen představenstva Sparty Dušan Svoboda krok klubu hájí. „Jsem rád, že Tomáš tu odpovědnost na sebe převzal. Rok se seznamoval s tím, jak funguje fotbal z kanceláře. Je to pro něj nová a složitá role. Kdyby se na to necítil, tak by to neakceptoval a za trenérem Ščasným stojí,“ uvedl Svoboda, který prozradil i proč se fotbalistům z Letné nedaří.

„Na hráče dolehla blbá nálada. Chtějí si oddechnout a dát si klid během Vánoc. Individuálně svou kvalitu mají. Slibujeme si, že Tomáš přinese faktor X.“