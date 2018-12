Štědrý den už proběhl! Mladý Němec v Praze vyhrál v pokeru 21,6 milionu

Tradiční velkolepá pokerová událost se koná v polovině prosince v pražském hotelu Hilton, kde během několika dní probíhá několik turnajů o miliony korun. Možnost zahrát si v tom největším vyjde účastníky na 5300 eur (136 tisíc korun). Už jen vstupní poplatek je pořádná raketa, ale šikovným karbaníkům se peníze několikanásobně vrátí.

Právě sedmadvacetiletý Němec z Berlína Paul Michaelis porazil 1174 soupeřů a shrábl pohádkový balík peněz 21,6 milionů korun. A to jen šest dní před Štědrým dnem. Navíc vyhrál vstup do ještě většího turnaje v hodnotě 678 tisíc korun.

„Je to neskutečné. Stále si neuvědomuji, co se stalo. Budu potřebovat nějaký čas, abych to vstřebal,“ vysoukal ze sebe Michaelis, který se rád účastní pokerových turnajů, ale tohle je jeho životní výsledek.

„Nabral jsem během posledního roku hodně zkušeností a mám teď klidnější přístup během hry, než jsem míval,“ prozradil Němec tajemství svého úspěchu. Celkem se v Praze v tomto největším turnaji rozdělilo mezi 175 nejlepších hráčů 5 693 900 eur (147 milionů korun).