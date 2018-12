Nejúspěšnější atletka v historii olympiád: Drama kolem narození dcery!

"Je neuvěřitelné, jak rychle se člověku změní priority. V té chvíli jsem se starala jedině o to, aby moje dcera byla v pořádku. Nezajímalo mě, jestli ještě někdy budu běhat. Jen jsem se modlila, aby byla OK. Už se jí ale daří dobře a jsem za to vděčná," napsala Felixová pro ESPN.

Nejúspěšnější atletka olympijské historie se každopádně pokusí k závodění vrátit a v Tokiu 2020 se může představit na své páté olympiádě. Vedle devíti medailí z předchozích her má ve sbírce také 16 cenných kovů z mistrovství světa, z toho jedenáct zlatých. Získala je na tratích 200 a 400 metrů a ve sprinterských štafetách.