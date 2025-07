Táto, nezbláznil ses?! Samek o zkratu otce, Itálii, Slavii či poklesu sebevědomí

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Udělal krok zpátky, aby mohl udělat dva dopředu. Před pár lety vystřelil Daniel Samek (21) v dresu Slavie, záhy přestoupil do Itálie. V Lecce se však do sestavy áčka neprosadil, takže se pokorně vrátil do české fotbalové ligy., Za Hradec Králové na hostování odehrál v minulé sezoně 21 zápasů a poté ho za 18 milionů korun vykoupil druholigový Artis Brno. „Potřebuju zpátky sebevědomí,“ přiznává talentovaný záložník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>

Nevadí vám, že nebudete hrát nejvyšší soutěž?

„Samozřejmě, že bych si přál něco víc, ale situace se vyvinula tak, že mě Lecce chtělo prodat. Artis o mě měl zájem a jako jediný byl ochoten zaplatit danou částku. Doufám, že se to ukáže jako dobrý krok. Potřebuju mít herní vytížení, aby se mi vrátilo sebevědomí, které jsem v posledních letech trošku ztratil. Navíc má klub velké ambice a cíle. Asi to nebude procházka růžovým sadem, přišlo hodně nových hráčů. Ale doufám, že to půjde dobře. S druhou ligou budu mít zkušenosti úplně poprvé. Určitě to nebude lehké.“

Měl jste i jiné možnosti?

„Bylo tam nějaké oťukávání z první ligy i ze zahraničí. Ale všechno to spadlo na tom, že Lecce za mě chtělo zpátky aspoň část peněz, které za mě zaplatilo. Měl jsem v Itálii ještě na dva roky smlouvu. Možná že kdyby klub sestoupil, bylo by to pro mě přívětivější a mohl jsem se porvat o šanci.