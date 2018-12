Kdo bude reprezentovat biatlon na Sportovci roku? To budete koukat!

Loni se stala královnou českého sportu, ovšem kvůli zdravotním trablům pověsila běžky i flintu na hřebík a zpřetrhala vztahy se svými kolegy. V pátek večer se ale půjde na vyhlášení do hotelu Hilton podívat, když doprovod jí bude dělat šestnáctiletý neslyšící tenista Jaroslav Šmédek. „Chci, aby všichni znali jeho inspirativní příběh,“ zdůvodnila mimo jiné Koukalová.

Nemusí se bát dusné atmosféry, protože z jejího sportu nebude na ceremoniálu ani noha – všichni jsou na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. „Nemůžeme se zúčastnit. Dostali by se do postele ve tři ráno, to by před závody asi nebylo ideální,“ řekl šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Přitom do elitní desítky se dostali Michal Krčmář i Veronika Vítková. „Já tyhle akce moc nemusím,“ mávla rukou Vítková, zatímco Krčmář smutnil: „Mě to mrzí, protože do této ankety se člověk jako já nedostane každý rok.“