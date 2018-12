Sportovec roku: Bradavky, rozpustilé tenistky a Koukalová s cizím mladíkem!

V hotelu Hilton, kde se vyhlášení tradiční ankety Sportovec roku konalo, se objevila Ester Ledecká jako nenápadná šedá myška, když ale na ceremoniál vyšla v černých šatech s průhledným vrškem který odhaloval krajkovou podprsenku, pánové se zhluboka nadechli. Možná toho bylo vidět i o maličko víc, než by si pozdější vítězka sama přála...

Téměř odhaleným poprsím ale překvapila i Petra Kvitové v dlouhé tmavé róbě či její parťačka Barbora Strýcová.

Pozdvižení způsobila i Gabriela Koukalová, která se nejdříve zjevila s šelmovitým vzorem, na samotné vyhlášení už nicméně oblékla elegantní tyrkysové šaty. Překvapivá byla ale hlavně její společnost - po jejím boku totiž nebyl manžel Petr, ale většině lidí neznámý mladíček.

Z něj se vyklubal 16letý neslyšící tenista Jaroslav Šmédek, který v roce 2017 na světové deaflympiádě získal senzační zlatou medaili. "Takoví lidé by nám měli být všem příkladem pro svojí bojovnost, touhu dokázat něco výjimečného, jít za svým cílem, plnit si své sny, a to všechno i přesto, že jim osud nepřál. Takoví lidé potřebují občas podat pomocnou ruku, i když právě oni si o to nikdy neřeknou..." napsala o něm Gábina na Facebooku. A Jarda si večer s ní rozhodně užil!

