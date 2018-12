Ďábel Vémola děkoval haterům, popíchl Kincla a vyzval Marpa: Namlátím mu!

„Chci vám strašně moc poděkovat, že jste všichni přišli a pomohli nám přepsat dějiny,“ hlásil Karlos Vémola v oktagonu uprostřed narvané O2 areny, kam dorazilo přes 17 tisíc fanoušků. Český Terminátor svého brazilského soka vyřídil za necelé dvě minuty, když ho v závěru doslova utloukl.

„Nemohl jsem se vám odvděčit jinak, než klasickou vémolicí. A první kolo a TKO (technické KO). Doufám, že tohle Kincl sleduje, protože ho to po novém roce čeká, taky ho čeká TKO,“ vyhrožoval Vémola svému dalšímu vyzyvateli.

„Chci poděkovat všem svým fanouškům, sponzorům a taky haterům, protože vždycky když mi napíšete, že něco nedokážu a že něco neudělám, tak díky vám jdu a udělám to a zvládnu to,“ hřímal Karlos a začal si vyřizovat účty s rapperem Marpem.

Po další Vémolici “Terminátor” vyzval Marpa: Ukážu ti, jaké mám v rukách granáty! 720p 360p REKLAMA

„Jeden z těch haterů byl taky Marpo, říkal, že nejsem komplexní fighter, že nedokážu porazit Kincla, a stejně jsem ho porazil. Jestli si Marpo myslí, že nejsem komplexní, tak do (váhové kategorie) 82 shodím taky, a pokud se mu dneska podaří dostat přes Rytmuse, tak mu namlátím…“ nebral si Vémola servítky.

„Ale on výzvu od opravdovýho zvířete nikdy nepřijme. Jenom od kluka, který nikdy nezápasil, a to je Rytmus. Tak doufám, že mu všichni budete fandit. A jestli se přes něj náhodou dneska dostane, tak Marpo, 82 kilo v ringu, box, kickbox, co chceš, já jsem ready!“ vzkázal hudebníkovi a bývalému thajboxerovi Marpovi.

Exkluzivně: s Marpem v šatně! Co dělal před bojem s Rytmusem a kdo mu fandí? 1080p 720p 360p REKLAMA

Lidi mě mají rádi. Pro MMA v Česku jsem něco udělal, hlásí Machmud Muradov 720p 360p REKLAMA

ANKETA: Marpo, nebo Rytmus? Koho tipují Landa, Noid Bárta nebo Vémola 1080p 720p 360p REKLAMA