Marpo vs. Rytmus: naposledy bez rukavic! Vrbovský naznačil taktiku | iSport.cz

Vše začalo před bezmála deseti měsíci. Slavný slovenský rapper Patrik Vrbovský alias Rytmus tehdy přes video na sociálních sítích vyzval českého kolegu Otakara Petřinu, který je více známý jako Marpo. Uteklo to. Ve středu večer proti sobě naposledy nastoupili tváří v tvář před soubojem.

„Psychicky jsem na tom velmi dobře. A těším se na boj! Jdu vyhrát,“ prohlásil rázně Marpo, který se do ringu vrací po více jak osmi letech. Dříve zápasil v thajském boxu, v němž se stal dokonce vicemistrem republiky.

Přímý přenos XFN 15 - Marpo vs Rytmus začíná na O2 TV Sport ve čtvrtek od 18.50 hodin. Součástí vysílání bude i studio moderátora Davida Sobiška, role experta se ujme šéftrenér pražského Penta Gymu Daniel Barták. Přenosem bude diváky provázet komentátor Michal Petrgál a také český MMA bojovník Viktor Pešta, který prošel nejprestižnější organizací světa UFC.

„XFN mi původně nabízelo nějakého neznámého začínajícího boxera, ale já chtěl Marpa. To je výzva,“ řekl král slovenského rapu, aby vysvětlil, že je vše, jak si přál a do souboje chce dát maximum.

„Má kratší údery, takže půjde spíš nablízko. My jsme proto zvolili taktiku, abych mu to znepříjemňoval,“ prozradil Rytmus. „A samozřejmě jsem piloval svou hlavní zbraň, a tou je zadní direkt, pravačka.“

I na středečním vážení, které se uskutečnilo v kongresové hale hotelu Clarion bylo znát, jak mimořádný je o akci zájem. Fanoušci zaplnili veškeré prostory, ze kterých bylo na nastupující zápasníky vidět.

Tohle muselo lidi přilákat, říká Rytmus

Vrbovský se ale netajil tím, že absolutní úspěch akce očekával. „Nechci znít namyšleně, ale rozjel jsem takový vlak, že mám po těch letech už odhad. Většina projektů, kterých jsem se dotknul, byla úspěšná,“ uvedl Rytmus. „Takže jsem věřil, že tomu tak bude i v tomto případě. On je Čech, já Slovák. Jsme rappeři. On je bývalý zápasník, já se o to pokouším. Byl to prostě nápad, který musel lidi přilákat.“

Od samého začátku je právě populární Slovák považován za outsidera souboje. Už mnohokrát ale uvedl, že má rád, když jej ostatní podceňují. Kdyby se mu podařilo Marpa porazit, byl by to veliký šok pro mnoho fanoušků bojových sportů.

Petřina je totiž mimořádně tvrdý bojovník, a ač bude do boxerského zápasu také nastupovat poprvé, jeho zkušenosti z thajského boxu jsou mimořádně cenné. Navíc má povahu rváče.

„Já jsem se prostě vždycky pral. Tři roky na fotbale, sto na sto,“ prozradil Marpo ve speciálu deníku Sport Fight. „Takže já se opravdu nebojím dostat přes držku. Když dostanu ránu, tak mě to naopak nakopne.“

Co se týká dalších případných zápasů, Rytmus říká: „Nikdy neříkej nikdy.“ To český bojovník to vidí jasně: „Uvidíme. Když přijde nějaká zajímavá nabídka, tak jo.“

