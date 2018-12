Dolomity »roztály« pod českou legendou. Otužilý Baroš ukázal mužné tělo!

»Bary« však polonahý nehrál žádný zápas, jeho vymakanou postavu zachytila žena Tereza (32) na dovolené. Milan si spoře oděný vykračuje pod dolomitskými velikány ve středisku Madonna di Campiglio, kde se synové Patrik (9) a Matteo (7) učí lyžovat, zatímco jejich táta si vychutnává horské prostředí i vnitřní bazén.

„Krásná rodinka,“ rozplývají se fanoušci na sociální síti, kde fotky z oázy klidu a luxusu figurují. Barošovi bydlí ve čtyřhvězdičkovém Bio Hotelu Hermitage, který se chlubí nejen kouzelným výhledem na alpské velikány. Turisty láká také na lázně, kuchaře Giovanniho D’Alittu oceněného michelinskou hvězdou nebo na nejjemnější ložní prádlo. Jednu noc s polopenzí tady v zimní sezoně pořídíte až za deset tisíc korun na osobu.

Baroš v pohádkovém prostředí relaxuje před nenáviděnou zimní přípravou, která mu startuje 3. ledna. Baník Ostrava do jarní části ligy vstoupí ze senzačního třetího místa a na svého kapitána bude hodně spoléhat. No a ten dělá i během »sváteční« přestávky vše pro to, aby byl ve formě. Vždyť že je otužování prospěšné, to se všeobecně ví. A za blahodárný platí i horský vzduch. Teď jen aby Milanovi zdraví sloužilo i na hřišti.