Svatby slavných plzeňských reprezentantů Hubníka a Červa: Divoký tanec životem

Důraz na hřišti a láska k Plzni? To spojuje jak současného reprezentanta Lukáše Červa (24), tak i bývalou oporu nároďáku Romana Hubníka (41). Od letošního léta jsou navíc oba ve svazku manželském!

Nevěra, rozvod... A teď štěstí!

191 centimetrů vysoký stoper má za sebou hodně bolestivou minulost. O Hubníkově první manželce Lucii se totiž šuškalo, že ho podvádí s plzeňským spoluhráčem, za což ji pak Roman poslal k šípku. Po vleklé rozvodové bitvě si do péče vysoudil synka Patrika, vrátil se do Olomouce, kde fotbalově vyrostl, a zase tam rozkvetl. Našel si totiž rozkošnou podnikatelku Valerii, s níž si na Hané otevřel obchod s motorkami.

„Nepamatuji si, že bychom měli konflikt, jsme absolutně sehraní. Máme stejné i myšlenky,“ pověděla Blesku Valerie. Tohle unikátní spojení teď stvrdili obřadem! »Ano« si s Romanem řekli ve sportovně střeleckém areálu Jívová u Šternberku, kde to pak také pořádně rozpálili. První tanec novomanželů někdy bývá jen formalitou, Hubníkovi to ovšem při hitu Lady Gaga vzali po svém – vášnivě a divoce... Tak ať vám to vydrží!

Veslují do pohádky

Těžko byste v současném kádru Viktorie našli většího divočáka. Myšleno v dobrém! Na zeleném pažitu se »Červík« dokáže rozohnit, že lékaři už místy zadělávají na sádru, jakmile ale rozhodčí fouknou naposledy do píšťalky, ze slávistického odchovance je hotový mílius. A může za to prý jeho dlouholetá partnerka Anetka, s níž má půlroční pokládek Josefínu.

„Jsem pyšný otec. Dřív jsem byl schopný vytočit se kvůli čemukoliv. Teď už jsem celkově zklidněný,“ pochválil se Lukáš pro sport.cz. Vztah povýšili na manželství už před měsícem, až nyní se ale šťastná nevěsta pochlubila fotkami z velkolepé veselky. V Donátově mlýně nedaleko dálnice D1 to byla skutečně jízda. Tancovalo se, oslavovalo, zapíjelo... a také veslovalo! „Díky, žes nás vyvezl, táto!“ chechtala se na pramici novopečená paní Červová. Kam až společně doplují?