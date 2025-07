Navrátilovou kvůli její jezevčici nepustili do wimbledonské restaurace: Martino, zákaz vstupu!

V restauraci The Ivy Café Wimbledon lákají na přátelskou atmosféru. Té se ale devítinásobná šampionka Wimbledonu Martina Navrátilová (68) kvůli přítomnosti její fenky Lulu nedočkala a musela si tak hledat jiné posezení.

Přestože jde o dlouhosrstou jezevčici, která se Martině v klidu vešla do kabelky, dovnitř měla zákaz vstupu. „Chtěla jsem jít na večeři do Ivy, ale Lulu by tam nepustili. Takže jsem musela spustit plán B!“ líčila nepříjemnou zkušenost s podnikem, který není zrovna »dog-friendly«.

„Šlo se usadit jedině venku. Ale tam bych se nenajedla, jelikož okolo chodila spousta lidí,“ dodala bývalá slavná tenistka a odebrala se do nedaleké italské restaurace Cent Anni. „Plán B byl lepší než ten původní. Skvělé těstoviny a Lulu tu byla vítaná,“ rozplývala se.

Anglická pravidla

Se svým čtyřnohým mazlíčkem si ale Navrátilová nemohla vychutnat ani tenisový svátek na trávě, tak jako jinde na světě. „Chtěla se jít na mě podívat, jak hraju, ale bude muset počkat, jelikož psy nejsou v tenisovém klubu povoleni,“ vysvětlila Navrátilová s odkazem na přísná anglická pravidla, která platila i při exhibici tenisových veteránů. „Tak možná příští rok,“ přeje si Martina změnu regulí.